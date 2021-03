Seksuaalterapeut levinumatest intiimprobleemidest: on normaalne, kui sa pole mitu aastat seksinud!

Tegelikult võib lahendus intiimprobleemidele olla sama kiire, kui internetist seksilelu tellimine ja partnerile ütlemine, et sooviksid seda koos katsetada. Kahjuks ei julgeta seksiteemadest omavahel rääkida. Võti peitub professionaalses nõuandjas! Psühhoseksuaalterapeut Kate Moyle räägib kümnest sagedasemast probleemist, mis tema patsientidel on ja annab nõu, kuidas neid probleeme sammhaaval lahendada. Kate Moley tahab, et sa teaksid...

1. On normaalne, kui sa pole mitu aastat seksinud

Kas sa mäletad, mil viimati oma partneriga hullasite? Ei? Kiire elu, pandeemia.. pole ime, et sekselu on ära vajunud. Sa pole üksi. Zaucey.com läbiviidud uuringust selgus, et keskmine britt seksib iga 75 päeva järel ja see pole üldse imelik.

"Paljude paaride jaoks on raske pärast pikka seksivaba perioodi selle tegevusega uuesti algust teha," räägib Kate.