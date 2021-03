Naine kurvastab tutvumisportaali kogemuse üle: miks on mees päriselus risti vastupidi profiilil kirjeldatule?

“Ma pole sugugi nii halb, kui välja näitan“ — kui keegi sellist lauset vabandusena kasutab, on igatahes see väga imelik tõesti. Kui inimene pole tõesti nii halb, miks ta siis oma käitumisega näitab vastupidist?

Kuid kohtumisel selgus, et kõik oli risti vastupidi kõiges, kuidas ta oli kirjades ennast kirjeldanud. Ta suitsetas. Ja teatas, et talle meeldib alkohol. Oli isegi temalt selline lööklause, et “ütle mulle, milline mees tänapäeval ei joo?” Ja tunnistas, et oli paljudes asjades vaid “nalja” teinud, mis puudutasid ta hobisid ja suhtumist suitsetamisse ja alkoholisse. Ühesõnaga, ta käitus väga eemaletõukavalt kohtumisel. Otsekui oleks keegi teine minuga netis suhelnud ja reaalselt keegi teine kohtuma tulnud. Ka fotol nähtud välimus ei vastanud täielikult reaalsusele. Kuid teatas, et portaalis oli mitu aastat varem tehtud foto profiilil.