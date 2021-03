Tähtsad otsused! KOLM valikut, mille vahel valida, kui tunned, et su abielu on läbi

Valdaval osal abieludest on ühesugune algus ja ühesugune lõpp. Algab see tavaliselt nii, et kaks inimest armuvad, lubatakse teineteist armastada seni kuni surm neid lahutab. Loodetakse parimat ja ollakse edasise suhtes optimistlikud. Abielud lõppevad tihti nii, et mõlemad osapooled põlgavad teineteist, ollakse pettunud. Tihti ei osata selgitada, kuidas abielu , mis justkui maagiliselt algas, lörri läks. Abielud ei lõppe enamjaolt ühe suure intsidendi pärast, see juhtub aastate jooksul, mil pisiasjad kuhjuvad ja nende lahendamine tundub võimatu.