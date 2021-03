Mossitad, sest valentinipäev tuleb kodune? Paar head viisi, kuidas korraldada unustamatu sündmus

Ta lisas, et pidulikkuse loomiseks saab kasutada juba olemasolevaid asju. Kõik, mida võib argipäeva rutiini trotsimiseks vaja minna, on riidest salvrätikusse mähitud söögiriistad, mida on kaunistatud looduslike elementide või kaardiga, millel on kaunid sõnad armastatule.

IKEA uuringus „Kodune elu“ osalenud Eesti elanikest väitis 39%, et kui nad pandeemia tõttu kodus rohkem aega veetsid, hakkasid nad rohkem süüa tegema. Kuid kui toiduvalmistamine rutiinseks muutub, ei pruugi õhtusöök kodus enam romantiliselt kõlada. IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi sõnul on piduliku meeleolu tekitamine aga väga lihtne ja seda kõigest väikeste detailidega.

„Musta värvi nõud näevad muljetavaldavad välja, kui neid kasutada millegi rohelise või punase, nagu näiteks pestokastme või gazpacho, serveerimisel. Samal ajal kui kaheksajalg, krevetid või muud mereannid näevad eriti suurepärased välja just sinisel taldrikul,“ lausus Tammekivi.

Teine nipp, kuidas oma vanadele lauanõudele ja söögiriistadele värske välimus anda, on tekstiilide välja vahetamine. „Ainuüksi uued tekstiilid võivad üldmuljet täielikult muuta. Vali näiteks valge laudlina, et koheselt pidulik meeleolu luua. See on ajatu klassika, mis sobib ideaalselt pidulauale. Kaasaegses interjööris on võimalik ilma laudlinata hakkama saada — vaid paarieurosed linikud või lauamatid värskendavad oluliselt kogu laua ilmet. Kui kõik nõud on sama värvi, saad üldmuljet elavdada mustrilise taustaga,” ütles sisekujundaja.

Kunst taldrikul — igaüks võib olla kunstnik

Sama oluline on toitu nii serveerida, et seda vaadates tekiks söögiisu. Kauni välimusega eine mitte ainult ei suurenda söögiisu, vaid aitab kaasa ka piduliku õhkkonna loomisele. Oled ilmselt märganud, et restoranis serveeritud road näevad erilised välja ja sa sööd neid ettevaatlikumalt ning aeglasemalt. Tuleb välja, et igaüks võib taldrikule kunstiteose luua.

„Toitu on soovitatav asetada taldriku keskele. Ära kuhja taldrikut koostisosadega üle — servadesse peaks jääma ruumi. Võid ka vabalt kihtidega improviseerida, pannes koostisosasid üksteise peale. Parim viis kastme serveerimiseks, eriti siis kui see on vedelamat sorti, on panna see eraldi nõusse, et see toitu ei kataks ega selle üldist ilmet ei rikuks,” soovitas Tammekivi.

Ta juhib tähelepanu, et sellega ei tohiks siiski üle pingutada, püüdes koostisosi sümmeetriliselt taldrikule paigutada. Toidu taldrikule asetamine on nagu kunstniku visand, nii et võid vabalt improviseerida: katseta kontrastsete värvikombinatsioonidega, proovi kasutada erinevaid tekstuure ja ära unusta oma rooga kaunistada — võid kasutada erinevaid maitsetaimi, idusid, marju või seemneid.

Loo romantiline õhkkond

Selleks, et olla valmis kutsuma oma kallimat kodurestorani, mis avab oma uksed vaid selleks eriliseks puhuks, on väga oluline luua hubane õhkkond. Valgustusel on siin võtmeroll.

„Restorani sisenedes tervitab meid tihti hämar ja romantiline valgus. Nii et unusta tavalised laelambid ja mõtle parem erineva värvi ning kujuga küünaldele, LED-küünaldele, valguskettidele või hämarat valgust andvatele laualampidele, sest need kõik aitavad kodus hubast meeleolu luua. Neid saab paigutada toa erinevatesse nurkadesse,” lausus Tammekivi. Ta lisas, et isegi kui see toimub sinu enda kodus, ei tohiks kohtingule minnes unustada end korralikult riidesse panna — just nagu päris restorani minnes.