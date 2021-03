Epp Kärsin: seksuaalsus on nagu vein, mis läheb aastatega paremaks

Ka naine saab mehele lingami massaaži tehes enneaegset seemnepurset kontrollida, suunates naudinguid läbi puudutuste mehe kehas laiali. „Iga mees on võimeline kogema sisemisi orgasme, mis on kordades võimsamad ja ekstaatilisemad kui tavaline orgasm koos ejakulatsiooniga. Mehed ise kirjeldavad selliseid kogemusi ülivõrdes ja paljudel pole aimugi, et selline asi on võimalik. Teadlikuks saamine enda täiuslikust potentsiaalist, mis puudutab seksuaalsust ja seksi avab meile täiesti uue maailma,“ jagab Epp näpunäiteid.

„Kallid mehed, enneaegne seemnepurse on võimalik kontrolli alla saada. Kuna mehel algab eelmäng mõnikord juba hommikul tööle minnes, siis õhtul koju jõudes on ta juba nii üles köetud, et enneaegne seemnepurse ongi väga lihtne tulema,“ sõnas Kärsin. Siiski saab mees purset kontrollida. „Näiteks ennast rahuldades saavutab mees palju parema kontakti kontrollimaks ejakulatsiooni mehhanisme. Kui mees on juba orgasmi saamisele väga lähedal, peaks ta võtma hetkeks rahulikumaks ja alustama algusest, kuni jälle jõuab piirile väga lähedale. Ühesõnaga mängides selle kõige magusama piiri peal, on võimalik läbi praktiseerimise jõuda kordades pikema ja naudinguterohkema seksini. Ja iga mees saab sellega hakkama, kui vaid on soovi ning tahet olla parem ja kauakestvam partner,“ õpetab Kärsin.

Eesti paaride kõige suuremaks probleemiks on Epu sõnul omavaheline kommunikatsioon, õigemini selle puudumine. Epp soovitab minna oma partneri juurde ja öelda, et tead kallis, ma sooviksin Sinuga rääkida, seejärel kirjeldada oma mured ja ka rõõmud just nii hästi ära nagu oskad. „Ärge arvake, et vaikuses asjad lahenevad, lähevad hoopis hullemaks. Igapäevasest suhtlemisest saab hea suhe alguse,“ ütles Kärsin.

Ava kaaslasele oma salasoovid

Ärge peitke oma salasoove enda sisse ära. „Selliselt võite viie aasta pärast avastada, kuidas teie kaaslane tegelikult soovib elult hoopis midagi muud kui sina,“ sõnas Kärsin. Loomulikult käib salasoovidest rääkimine ka seksuaalsuhte kohta. Meis kõigis on väike pervert peidus. Kui suhe on alles alguses, siis tihti esimene suudlus ja vahekord võivad tekitada hirmu ja on natuke rabedamad, kui ettekujutustes võis tunduda. Seetõttu soovitab Epp kohe suhte alguses olla avatud ja julge, sest mida ausamad me oleme enda seksuaalsete fantaasiate kohta, seda suurem tõenäosus on, et me leiame endale partneri, kes jagab meiega ühist maailma. Olegi pöörane, olegi metsik ja näita välja enda partnerile, et Sulle seks meeldib. Me ei pea seda endas häbenema, vastupidi, mehed saavad sellest vaid indu juurde ja selline naine on iga mehe unistus(tes).

Epp nendib, et suhteprobleemid võivad tuleneda ka suhetest oma vanematega. „Kui laps ei ole näinud oma vanemaid kordagi suudlemas või kallistamas, siis võib tal ka endal olla tulevikus raskem oma partnerile end intiimselt avada. Meie vanemate omavahelised suhted mõjutavad meid rohkem kui oskaksime arvata. Me võtame kodust kaasa, milline peaks olema peremudel. Ja sellepärast tuletan meelde kõikidele lastevanematele, näidake välja kui palju te hoolite oma partnerist, kui tähtis ja oluline ta on, jagage õrnust ja tähelepanu, olge olemas kui teid vajatakse ja julgege öelda, et hoolite ja armastate. Me kõik soovime olla märgatud ja et kodus oleks soe ja sõbralik õhkkond, et meid toetatakse igal hetkel, sest ainult nii saame olla õnnelikud, rõõmsad ja parim versioon iseendast,“ ütles Kärsin.

Ka Epu vanemad ei häbenenud oma laste ees suudelda või kallistada. „See on juba oluline sellepärast, et üksteist ei tohiks laste tõttu ära unustada, sest lapsed kasvavad suureks, lahkuvad kodust ja hakkavad oma elu elama, aga oskus jääda oma partneriga emotsionaalselt lähedaseks on suur kunst. Heas suhtes on tasakaalus intiimne tasand, intellektuaalne tasand ja vaimne tasand. Püüelgem siis ideaalse suhte poole, ärge leppige suhtega, kus te olete kurb ja õnnetu,“ rõhutas Kärsin.

