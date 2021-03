Inspireeriv idee! Suhe purki ehk Tartus elavad Merle ja Mikk avaldavad, milline vahva hobi aitab paarisuhtes särtsu säilitada

Merle ja Mikk tunnistavad, et kuigi hea suhte saladus on ääretult individuaalne, peavad nemad kindlasti tähtsamaks usaldust ja teineteisele vabaduse andmist. „Kui ikka meees tahab sõpradega välja minna, siis no las ta läheb ja ma ei helista, et kus sa oled ja millal sa tuled! Las ta naudib,” sõnab Merle. „Ise tahaks ju ka nii sõbrannadega väljas käia, et mees ei küsi iga kümne minuti tagant, millal ma koju jõuan. Ja see on tänapäeval üks olulisemaid asju, sest ümberringi ma näen, kuidas see on üks põhilisi asju, mis suhtes mõrasid tekitab. Naiste arvates ei tohi meestel “joomasõpru” enam suhtes olles olla ning ega naisedki ei tohi kauemaks ööklubisse jääda! Kõige levinum variant, mida kõrvalt näeb, on see, kus rase naine on kodus ja mees PEAB ka terve raseduse aja kodus olema, sest miks naine peab üksi kannatama… Rõõmus kaasa on ju parim kaasa. Las käib törtsu väljas ära ja vähemalt on teine rõõmus ja broneerib ehk iseseisvalt isegi järgmise spaa külastusegi.”