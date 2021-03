Stress kasvab vahel ülepea, aga niimoodi tehes saad seda kiiresti leevendada

Ükskõik milline püsivam ebamugavus või rahulolematus, mida sa oma kehas või meeles tunned, on Liina Ravneet Elviku sõnul märk lahtiühendatusest oma hingega. See valu on tegelikult igatsus, mida su keha ja meel hingega taasühinemise järele tunnevad. Sellepärast aitab paljusid juba pisuke joogapraktika nii väsimusest, tujutusest ja kurbusest, aga ka pikaaegsematest ja sügavamatest sõltuvusprobleemidest välja. Kogedes ühendatust omaenda hingega, ei ole võimalik olla rusutud. Alati kui tunned, et hakkad vajuma stressi või depressiooni, teadvusta endale, et oled kogemata iseendast lahti loginud. Taasühenduse loob kõige kiiremini isiklik praktika, seepärast tundes juba esimesi muserduse märke, võta mõni kriya ja/või meditatsioon ja muuda see kõige olulisemaks osaks oma päevast. Isegi kui sul on aega ainult üheks kolmeminutiliseks meditatsiooniks.

Liina Ravneet Elvik ütleb, et elus kehtib 40:60 printsiip: 40 protsenti pingutust, kontrolli ja planeerimist ning 60 protsenti lahtilaskmist ja universumi usaldamist. Kõik, mis õige, tuleb lõdvestuse kaudu. Punnitamine ja jõuga survestamine on märk sellest, et praegu ei ole selleks tegevuseks või ülesandeks õige aeg. See ei tähenda, et peaksime kogu aeg, jalad seinal, puhkama ja ootama, et universum ise meile kõik ette kannaks. Väga oluline on plaane teha, eesmärkidele pühenduda, energiat kontsentreerida ja nende saavutamiseks reaalseid samme astuda. Veel olulisem on aga iga pingutuse lõpus tulemuse ootusest lahti lasta. Sest fakt on see, et tegelik tegija ei ole mitte sina, vaid keegi suurem. Usalda, et kõik toimub täpselt õigel ajal ja on täiesti turvaline kontrollist lahti lasta.