Ilutoimetaja Agnes Kajander tutvustab 2021. aasta trende, millest võiks eeskuju võtta

Ilumaailma trendikateks märksõnadeks on terviklik lähenemine, looduslähedus ja jätkusuutlikkus. Just neist on saanud inspiratsiooni ajakirja EMA Ilusa Elu Giid — esimene omataoline hoolivate trendide suunanäitaja Eestis. 2021. aasta trende tutvustab iluajakirjanik ja raamatu “Tüdruk, sina oled ilus” autor Agnes Kajander.

1. Pese pead tahke šampooniga

Tahke šampooni näol on põhimõtteliselt tegemist juuste pesemiseks mõeldud seebiga. See isegi vahutab samamoodi! Kui sa aga siinkohal kujutad nüüd ette, kuidas peale pesu tervitab sind peanupu kohal pulstunud “linnupesa”, siis eksid. Tahkete šampoonide koostisesse valitud õlid hoolitsevad juuste ja peanaha eest nii hästi ja hellalt, et tulemuse (loe: puhtad ja läikivad kiharad) üle võib ainult uhkust tunda.

Lisaks on vedelšampooniga võrreldes tahke šampooni eeliseks selle suurem keskkonnasõbralikkus. Neid on lihtsam valmistada, need koosnevad enamasti looduslikest koostisainetest ning on pakendatud paberisse või mõnel muul keskkonnasõbralikul viisil, mis muudab maailma killuvõrra plastivabamaks paigaks.

2. Lõhnasta end loodusega

Tavaparfümeeria võib küll ahvatleda imeliste aroomidega, kuid kahjuks on need enamasti pärit sünteetilisest maailmast. Lisaks sisaldavad tavaparfüümid pahatihti hormoonsüsteemiga tüli norivaid ftalaate. Hoolivad ilutrendid suunavad meid aga hoopis loodusega lõhnastama! Sünteetikast priid parfüümid valmistatakse puhastest eeterlikest õlidest. Need mitte ainult ei lõhna hästi, vaid võivad olla lausa heaolu toetavad: leevendades vaimset ning füüsilist pinget või parandades meeleolu.

3. Kasuta unisex tooteid

Kui parfüümimaailma tipptegijate seas on suunanäitajana kadumas stereotüüpne mõtlemine, mis sobib naisele ja mis mehele, siis teised valdkonnad on hoogsalt sama teed liikumas.