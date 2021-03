Lahkuminek seljataga, hing katki? VIIS põhjust, miks oled ikka veel vihane

1. Sul on küsimusi, millele pole vastust saanud

Kas suhtes tuli ette situatsioone, millest sa pole siiamaani täielikult aru saanud? Teadmatus võib tekitada suurt stressi.

2. Asjad jäid ütlemata

Sarnaselt küsimustele, millele sa pole vastust saanud, võib tuska põhjustada ka see, kui sa ei saanud kõike ausalt ja otse südamelt ära rääkida. Et saaksid edasi liikuda, oleks maha vaja pidada see "viimane vestlus".

3. Oled lõpplahenduses pettunud

Sa ei soovinud lahku minna, oled pettunud endas või oma partneris? Pettumus võib vägagi ärritav olla ja tihtilugu hakatakse edasi liikumise asemel end süüdistama.

4. Sa ei soovi uuesti kohtamas käia

Vägagi vabalt võib vihale ajada see teadmine, et pead jälle otsast peale alustama. Pead läbi käima mitmeid inimesi, rääkima nendega tühjast-tähjast ja see on väsitav. Siiski, kui sa seda ei tee, siis on vähetõenäoline, et leiad enda kõrvale selle inimese, keda otsid.

5. Sa kuulad, mida teised arvavad

Ole aus, kas su sõbrannad mustavad su endist partnerit? Või on su ema sulle öelnud, et talle tegelikult ei meeldinudki su eks? Teiste inimeste arvamused mõjutavad su enesetunnet. Ära kuula, mida teised räägivad, ütle neile, et sulle aitab ja liigu aga heaga edasi.

Kui tunned endas viha, siis see on pärast lahkuminekut täiesti tavaline! Ära muretse, elu läheb edasi ja sa saad jälle õnnelikuks!