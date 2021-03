10 asja, mida pead teadma enne, kui hakkad kaalu langetama

1. Kaalu langetamiseks on tõepoolest retsept… Aga paraku on see igaühele erinev

Ja kõige raskem osa on see, et sa pead selle retsepti ise välja töötama.

2. Sa ei pea millestki loobuma

Millestki täielikult loobumine tekitab tohutuid isusid — kõige olulisem on tasakaal ja mõõdukus. Kõiges.

3. Sind aitab palju “enne” pilte

Ära unusta end enne kaalulangetamisega alustamist igas poosis pildistamast — “enne” piltide vaatamine on parim motivatsiooni taastaja, kui poole peal enam ei jaksa.

4. Kaalunumbrit ei maksa liiga tõsiselt võtta

Kaalulangetuse alguses asendub rasv lihasega ja kaalunumber ei pruugi langeda, kuigi sa lähed tegelikult kõhnemaks.

5. Oma silm ei ole alati kuningas

Isegi kui sa ise kohe tulemusi ei märka, siis teised näevad kohe, et sa oled end käsile võtnud.

6. Üks “patt” ei tee nädalate- või kuudepikkust tööd olematuks

Ei maksa end süüdistada, kui korra rajalt kõrvale kaldud — see üks patupäev või isegi patunädal ei tähenda, et peaksid loobuma. Sul oli järelikult seda vaja. Ja nüüd alusta uuesti.

7. Kaalulangetamise tee ei ole sujuv ja ühtlane

See pole sirge tee mäest alla, vaid pigem käänuline ja konarlik, kaal tõuseb ja langeb, motivatsioon tõuseb ja langeb. See on normaalne, mine tee konarustega kaasa ja naudi seda.

8. Sa motiveerid teisi

Sinust saab su sõprade ja töökaaslaste eeskuju — kes seda oleks arvata osanud?

9. Kuid on ka tuttavaid, kes üritavad sind teelt kõrvale kallutada

Sellisel teel kohtab alati inimesi, kes üritavad sulle selgeks teha, et pole mõtet pingutada, midagi ei muutu nagunii ja sa ei suuda nagunii oma eesmärki täita. Ära kuula neid, nad on lihtsalt kadedad, sest ei suuda end ise kokku võtta.

10. Kuid mingil hetkel avastad sa seda, et naudid oma uut elu