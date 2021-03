Tahad viia kallima lumisesse metsa kohtingule? On paar olulist asja, mida sa võiksid meeles pidada

Kui matkamisest on jalad väsinud ja tähistaeva imetlemisest kael kange, siis pole midagi mõnusamat ühest kosutavast einest värskes õhus. Talvel on metsas käies oluline soojas püsida, mistõttu tuleks eelistada sooja jooki ja sööki. Kui metsas kokkamine tundub esialgu keeruline, siis keeda näiteks kodus maitsev supp valmis ja võta suurema termosega kaasa, kahele piisab liitrist küll. Pirukad paki näiteks hõbepaberi sisse, et need soojad püsiks. Matkajuht Argo Linnamäe on aga seda meelt, et just talvel lõkkel tehtud toit maitseb eriliselt hästi: „Võta karbiga kaasa juba valmis hakitud komponendid, siis ei pea külmas õhus hakkimisele aega kulutama. Lihtsuses peitub võlu ja üks kiirelt valminud läätsesupp ingveri ja tomatiga ongi juba kõik, mis vaja, et saada sooja ja tunda end mõnusalt,“ kinnitab Linnamäe. Inspiratsiooni matkal toidu valmistamiseks leiad ka näiteks raamatust „Metsaköök“ ja samanimeliselt Instagrami lehelt.