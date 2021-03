Perelepitaja meedias lahvatanud peretülist: me ei tohiks oma lapsi sellisesse rolli panna

„Valesti on läinud see, kui vaidlus on jõudnud avalikkuse ette. Samas inimlikult on sellised olukorrad ka täiesti mõistetavad. Kui üks pool tunneb, et tal on õigus, siis ta soovibki seda avalikult väljendada. Ja teine pool tunneb, et tal on õigus ja soovib seda väljendada. Edasi väljendatakse juba oma arvamust teise poole arvamuse kohta ja nii need tülid eskaleeruvadki,” seletab naine liiga suureks paisunud tülide peamisi tagamaid.

Mõlemad pooled näevad tõde oma positsioonilt ning seetõttu erinevalt. „Enamasti siiski lahku läinud vanemate vaidlusküsimused avalikkuse ette ei jõua. Neid lahendatakse asjakohastes kabinettides või nõustamisruumides, kus „publik“ on väiksem ja tunneb oma rolliga seoses suuremat vastutust konflikti arenemisele mitte kaasa aidata, vaid seda rahustada.”

Mõistliku sõnul ei anna me, igapäevaste meediatarbijatena, endale sageli aru, et loeme ja räägime inimeste eludest. „Need on elud, mida needki inimesed elatavad siin maa peal ainult üks kord ning mida tagasi kerida ei saa..