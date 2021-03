"Jah, see on asi, mida võib taluda, aga väikeses koguses," ehk Eesti mehed on rääkinud! Just need asjad mõjuvad meestele naiste juures kõige ebaatraktiivsemalt

"Vingumine, vingumine ja veelkord vingumine! See on täiesti kirjeldamatu, kui palju suudab Eesti naine tühipaljaste asjade tõttu viriseda. Pole ime, et mehed nii kiiresti peast halliks või üleüldse kiilaks lähevad. Marek, miks su dressipluus diivanil vedeleb? Marek, miks sa oma taldrikut ei ole ära korjanud? Mida sa ise arvad, kallis naine? Sest mulle meeldib nii ja maailm ei jäta pöörlemist, kui ma oma dressipluusi nähtavale kohale jätan, et see hiljem selga panna. Saame juba ükskord aru, et kui miskit häirib, võiks sellega vaikselt tegeleda ja mitte teisel inimesel seljas elada. Suhted on toredad küll, aga naiste vingumine on miski, mida ma aastatega aina vähem kannatan. Mõnikord saab otsekoheselt öeldud ja siis on muidugi pill lahti. Raske juhtum..."

Marek, 29