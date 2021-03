Ei ole kerge ka kuninglikel: Kate Middleton avaldab, et pandeemia ajal lapsevanemaks olemine on mõjunud talle kurnavalt

Diskussiooni ajal avaldas Middleton, et tema on tundnud ennast ülekoormatuna, hoolitsedes oma kolme lapse, seitsmeaastase Geroge'i, viieaastase Charlotte'i ja kahese Louis'i eest.

"Ma arvan, et lapsevanematena olime me harjunud mingi kindla rolliga, aga pandeemia ajal oleme kõik pidanud võtma lisakohustusi," rääkis Middleton vestluses, mis pandi üles kuningliku perekonna YouTube'i kontole.

Kate rääkis ka, et ta hakkas pandeemia ajal isegi oma laste juukseid ise lõikama.

"Minust on minu laste õuduseks saanud koroona ajal juuksur. Samuti on minust, nagu ka teistest lapsevanematest, saanud õpetaja. Isiklikult tunnen, et olen pidanud omandama palju erinevaid rolle ja mind tõmmatakse erinevatesse suundadesse, seega päeva lõpuks tunnen ma end täiesti kurnatuna," tunnistab hertsoginna.

Ehkki naine on kodus omandanud õpetaja rolli, avaldab ta, et tema matemaatika tase on küll selline, et ta peaks olema klassi tagaosas.

Naine väidab, et tema abikaasa prints William on samuti pandeemia ajal tema ja laste jaoks olemas olnud. Kuid ta märkis, et paljud teised perekonnad on ilma jäänud kooli ja kogukonna toetusest.

"Ma hindan seda imelist tööd, mida lapsevanemad meie riigis iga päev oma lastega teevad. Aga meie laste jaoks on oluline, et me ei unustaks samal ajal ka enda eest hoolitseda," rääkis ta.

Allikas: Insider