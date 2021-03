Kuna Annely peab suviti populaarset Pootsmani Suvekohvikut, on naise suveperioodid alati tihedad ja toimekad ning seega jõuab päiksevanne kodumaal võtta harva. Seega oli tahe päikest püüdma minna juba väljakannatamatu.

„Soov minna oli juba eelmisel talvel, kuid siis hakkas see koroonatrall peale ja jäigi käimata. Alati kui on võimalus proovin käia päikesereisil kas sügisel või enne kevadet. Seekord jäi aga aasta vahele ja tahe minna oli juba väljakannatamatu,” jutustab naine, kes kohe kui kuulis, et tegelikult saab reisida küll, ei kõhelnud kordagi kas minna.