Tee selgeks, kas oled suhkrust sõltuvuses ja kuidas magusast ahvatlusest täielikult loobuda

1. Nad ei tea, kui halb suhkur tegelikult on

2. Nad arvavad, et ei tarbi väga palju suhkrut

3. Nad on proovinud loobuda, aga see osutus liiga raskeks

Kui sul on järgnevad sümptomid, on aeg kaaluda täielikult suhkrust loobumist:

1.Tujude kõikumine

Kui sa pole enesele ja teistele viimasel ajal kõige sõbralikumat muljet jätnud, on võimalik, et võid siinkohal oma toitumist süüdistada. Justnimelt suhkru liigatarbimine võib su tujude kõikumise taga olla! Tujud hakkavad kõikuma, sest suhkrut tarbides õõtsub veresuhkur üles-alla ja tekitab tunde, et oled näljane ja kui sa kohe midagi hamba alla ei saa, võib keegi vastu vahtimist saada!