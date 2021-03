Müüt või tõde: kas pärast kella kuut tohib süüa või kas keha hoiab talvel rasva rohkem kinni? Eesti arst annab vastused

Kas pärast kella kuut tohib süüa?

Üks suurimaid müüte kaalulangetusmaailmas on see, et pärast kella kuut enam süüa ei tohi. Kliiniline toitumisterapeut Maarja Lember rõhutab, et sobilikud söögiajad sõltuvad inimese ööpäevarütmist.

“Kui inimesel on vahetustega töö, ei saa eeldada, et ta pärast kella kuute enam ei söö,” selgitab ta. „Näiteks töötades kella 12-st kuni 22-ni, on kõht tööpäeva lõppedes tühi ning levinud vääruskumuste tõttu ei tohiks kindlasti jätta söömata. Eelkõige omavad toidu kogus ja kvaliteet kehakaalu puhul suuremat rolli kui söömise kellaaeg.“ Lember lisab: „Küll aga on tähtis meeles pidada, et vahetult enne magamaminekut tasub vältida suurte toidukoguste söömist, sest kui kõht on magama minnes väga täis, võib see pärssida unekvaliteeti.”

Kas süsivesikuid tohib kaalulangetamisel süüa?

Kaalutõusu põhjusena nähakse sagedasti süsivesikuid. Tegelikkuses on süsivesikud tervisliku menüü oluline osa ja inimorganismi eelistatud energiaallikas. Lember selgitab: „Süsivesikuid on erinevaid: lihtsüsivesikud ja liitsüsivesikud. Liitsüsivesikud on kiudainerikkad täisteratooted, köögiviljad, kaunviljad, puuviljad ja marjad.

Kiudained suurendavad maos toidukördi mahtu, tekitades sellega kestvama täiskõhutunde, mis omakorda aitab reguleerida söödavaid toidukoguseid.” Kuigi riiklike toitumissoovituste kohaselt peaks täiskasvanud inimene tarbima minimaalselt 25 grammi kiudaineid päevas, on uuringud näidanud, et tarbides kõigest 14 grammi kiudaineid, aitab see vähendada toiduenergia tarbimist 10% võrra.

Lihtsüsivesikud on eelkõige erinevad maiustused ja magustatud joogid. Kõrge lisatud suhkru sisaldusega toidud on enamasti suure energiasisaldusega, seega tasuks neid pigem süüa harvem.

Kas keha hoiab talvel rasva rohkem kinni?

Räägitakse ka, et kevadel on lihtsam alustada uute eluviisidega kui talvel, mil keha hoiab rohkem rasva kinni. “Seda, et talvel inimorganism kogub või hoiab rasvkudet kinni, ei ole tõendatud,” kinnitab ta, aga lisab, et kuna talvel on rohkem pimedat aega ja oleme tubasemad, kipume vähem liikuma ja võib esineda rohkem igavussöömist. Vähenenud liikumine ja liigne toiduenergia tarbimine tõstavad kehakaalu. “Käitumispsühholoogide sõnutsi tasuks soovitud muutustega alustada kohe ja teha esimene samm nii väike, et sellest ei oleks põhjust keelduda,” soovitab ta.