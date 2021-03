Kas ka sina sobiksid? Aastaid eskortnaisena töötanud Samantha X avaldas, millist tüüpi naiste eest mehed NÜÜD kõige rohkem maksavad!

Eskortnaine Samantha X teab oma kogemuse põhjal täpselt, et see, mida mehed magamistoas täna ihkavad, on hoopis midagi muud, kui näiteks veel mõni aasta tagasi.

Aasta alguses rääkis Samantha X sellest, millised on uued põhjused, miks mehed üldse agentuuri või eskortnaise poole pöörduvad.

Toona tõi naine põhilise probleemina välja selle, et meie ühiskonna kõige suurem mure — ajapuudus, kandub üle ka meie magamistubadesse. "Me tormame siia ja sinna, jookseme ringi ja ei leia üksteisele aega,” ütleb eskortnaine ja lisab, et teab paare, kelle jaoks on isegi seks kui kohustus, mis on kalendrisse märgitud.

Muutunud naisetüübid

Täna on Samantha on saanud aru, et muutunud on ka see, milliseid naisi ja millises vanuses mehed ihkavad.