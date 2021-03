Tahad oma unistuse täide viia? 6 sammu, kuidas saavutada oma eesmärgid

“Eesmärkide seadmine on vajalik, et hoida õiget kurssi. Ilma eesmärkideta kulgemine on sama hea, kui istuda autosse ja hakata sõitma, ilma et teaksid, kuhu pead välja jõudma. Kuhugi sa kindlasti jõuad, aga see ei pruugi olla päris see, kus sa tahaksid olla,” kirjutab Roland Tokko.



Vali välja üks eesmärk, mis sai hindeks 9 või 10.

Just nimelt, vali välja ainult üks eesmärk, mille puhul sa oled täiesti veendunud, et oled võimeline selle järgmise kuue kuu jooksul saavutama.

Pane tähele! Sa ei pane sellele eesmärgile kindlat tähtaega! Miks? Tihtilugu seavad inimesed endale suured eesmärgid ja mõne aja möödudes tundub neile, et nad pole üldse neile lähemale liikunud. Ühtlasi kaasneb tähtaja lähenemisega palju rohkem stressi, sest tekib tunne, et eesmärk ei ole saavutatav. See omakorda võtab ära innu tegutseda ja sinnapaika see jääbki.