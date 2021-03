Miks kaaluangetamine ei õnnestu? Toitumisnõustaja Janika Tapver: ebaõnnestumise põhjus tihti see, et võetakse korraga liiga palju ette

Eesti 2019. aasta terviseprofiili kohaselt on 20% täiskasvanutest rasvunud ja üha suurem probleem on laste ülekaalulisus - 16% lastest on ülekaalulised või rasvunud. “Ülekaal on mitmete krooniliste haiguste riskitegur ja see on kahtlemata suur probleem. Samas on võimalik mitmeid haigusi kehakaalu langetamise abil ennetada või nende tüsistusi vähendada. Siia hulka kuuluvad südame- ja veresoonkonna- ning metaboolsed haigused nagu 2. tüüpi diabeet,” räägib toitumisterapeut Janika Tapver ja selgitab, mis on liigse kehakaalu põhjused ning kuidas kaalu langetada.