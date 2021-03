Gotmanni ülikooli teadlaste sõnul on üks võimalus, kuidas oma lapsele sel keerulisel ajal eriliselt soojust ja lähedust üles näidata, see kui teha mõningaid lihtsaid asju, aga sageli. Tegemist on väikeste asjadega nagu soojad sõnad, rutiinsed tegevused või muud väiksed žestid. „Need aitavad lastel sel keerulisel ajal paremini toime tulla.”

Siin on näited 20 väikesest teost, mis loevad palju.