Aeg töökohta vahetada? Igale tähemärgile sobib kindel karjäärivalik

Sa oled sündinud teisi juhtima. Sa vajad tegevust ja liikumist, et mitte tunda töö juures igavust. Kõik vastutustunnet hõlmavad töökohad on sinu jaoks loodud: projektijuht, peatoimetaja, direktor. Sa ei talu üksluisust ja rutiini. Sa oled tugev ja arvestatav konkurent: tippspordiga tegelemine peaks sulle samuti sobima.

Sa oled praktilise meelega ja väga kannatliku loomusega. Sulle on väga tähtis rahaline turvatunne. Sa oled hea nõunik finantsalal, tubli juhataja, hästi saaksid sa ka hakkama kinnisvara maaklerina või siis pangas töötades. Samuti sobivad sulle kunstiga seotud alad, aga ainult tingimusel, et need ära tasuvad.