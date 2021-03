Nägu on tervise indikaator! On mõned sümptomid, mille ilmnemisel võid kindel olla, et organismis on midagi korrast ära

1. Laup

Kas su otsmikunahk on pingul, kahvatu või punane? See võib viidata sellele, et su ainevahetus ei tööta korralikult. Laubal aset leidvad muutused võivad viidata ka maksaprobleemidele, sest maksa roll on toksiinide kehast väljutamine. Samuti võib see viidata sellele, et sapipõis ei tööta korralikult.

2. Meelekohad

Kui su meelekohad on punased ja natuke turses, võib see olla märgiks sellest, et su neerud on üle koormatud. Sellised probleemid tekivad siis, kui organismis on liiga palju mürkaineid, mille põhjuseks võib olla lihtsalt halb toitumine.

3. Silmalaugude ülaosa

Kui su põrn töötab korralikult, on su laugude ülaosa nahk korralik. Põrn on see, mis vastutab terve immuunsüsteemi eest, tootes ja kaitstes valgeid vereliblesid.

4. Tumedad silmaalused

Kui silmaalused on kahvatud või hallikat tooni, võib see viidata neeruprobleemidele. Kui need on aga turses, võib see olla märgiks stressist. Samuti võib see viidata toitainete puudusele. Noortel inimestel, kellel on silmade ümber kortsud, võib olla probleeme maksaga. Samuti võib see olla tingitud negatiivsetest emotsioonidest nagu kurbus ja depressioon.

5. Põse ülaosad ja põsesarnad

Inimestel, kellel on probleeme pooridega, võib esineda kopsuprobleeme.

6. Põskede alaosa

Liiga kahvatu nahk selles piirkonnas viitab liiga rasvasele toidule ja mao liigsele koormusele. Paistetus ja vistrikud selles piirkonnas viitavad allergiale mõne toiduaine suhtes.

7. Ninaots ja ninasõõrmed

Punased ninasõõrmed viitavad probleemidele bronhidega. Kõik ninaga seotu võib viidata sellele, et kopsud ei tööta korralikult. Pidevalt punane ninaots võib aga olla märgiks südameprobleemidest.

8. Huulte ülaosa

Stress võib tekitada peeneid kortse huulte peal. Füüsiline stress mõjutab ka hormoonitaset. Hormoonitaseme kõikumine aga peegeldub välimuses.

9. Huuled