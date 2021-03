Murest murtud naine: abielu on juba käegakatsutav, aga mees pole kõige olulisemaga veel hakkama saanud

Lootus on ikka lollide lohutus, muud ma ei oska öelda. Mitte midagi ei muutunud siin voodielus. Olen igatepidi proovinud mehele selgeks teha, et minu orgasm on ka oluline ja vastuseks saanud lihtsalt, et tema teeb kõik õigesti, mul endal on midagi viga, et see ei toimi.