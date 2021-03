VIIS toiduainet, mida ei tohiks mitte kunagi pärast aegumiskuupäeva süüa

Kui ostad poest karbi, kus on sees erinevat sorti salatid , peaksid jälgima kindlasti aegumiskuupäeva. Salatilised võivad tunduda ohutud, kuid tegelikult on nende karpide sees palju patogeene ja baktereid. Kui salat halvaks läheb, lähevad lehed tavapäraselt limaseks. Mõned sordid aga näevad ka pärast aegumist kenad ja söödavad välja.

Munad sisaldavad palju häid toitaineid ja on ideaalsed valguallikad. Munad sobivad iga toidu juurde ja on väga populaarsed. Küll aga tasub ettevaatlik olla, kui munad on kauem seisnud. Halvaks läinud munade söömine võib põhjustada kõhuvalu, kõhulahtisust ja toidumürgistust. Kui sa pole kindel, kas munad on veel kõlblikud, lase klaasi vett, pane muna sinna sisse. Kui muna vajub põhja, on see värske. Kui muna jääb pinnale hulpima, hoia sellest eemale!