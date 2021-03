Kuidas naine orgasmini viia – seksikad naistepäeva kingisoovitused!

Matemaatika on aidanud aru saada paljudest suurtest küsimustest maailmas, näiteks miks 80 protsenti naistest teesklevad orgasmi ja ainult oma kallimast tihtilugu ei piisa, et rahuldust saada. Paarid nahistavad keskmiselt 33 sekundit kuni 44 minutit. Mediaan on aga 5,44 minutit. Seks lõpeb reeglina siis, kui mees saab orgasmi.

Nii, mehel kulub 5,44 minutit, aga naised vajavad umbes 20 minutit, et orgasmini jõuda. Sellepärast naised teesklevadki orgasmi. Aitab sellest! Pühi sõbrapäeval magamistoast tolm seksika kingitusega ja paku talle naudingut, mida ta väärib! Kui sina oled üks neist, kes nahistab kord kuni kaks nädalas ainult voodis enne uinumist, siis on soovitused just sinule.

75 protsenti naiste orgasmidest toimuvad just nimelt kliitoril, kus asub ligi 8000 närvi. Kliitorimassaaž on oluline, et naine saaks hullamise ajal võimsa orgasmi. Käe või keelega kulub selleks ligi 20 minutit. Vibraatoriga vaid mõni minut. Ära unusta kliitorile rohkelt vee põhjal valmistatud libestit panna ja lisa vürtsi vedela vibraatoriga.

Orgasme täis pühad Naise Vallatute Orgasmide komplektiga, millest leiad: