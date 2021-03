VIIS põhjust, miks laste nimel õnnetus suhtes olemine on väga halb idee

1. Sa näitad oma lastele, et abielu tähendab õnnetust, mitte õnne

Kas soovid, et su lapsed arvaksid tõsimeeli, et abielus olemine tähendab, et su kaasa ei istu sulle ja kogu aeg peab õnnetu olema? Vaevalt.

2. Te jätkate laiskusega, sina ja su abikaasa

Selle asemel, et probleemid ette võtta ja läbi töötada, ei tee te midagi. Ka ei võta te ette lahutust. Te lihtsalt lähete vooluga kaasa ja lepite sellega, et oletegi elu lõpuni õnnetud. Valite keskpärasuse ja näitate oma lastele, et ka nemad ei peaks tulevikult enamat ootama.

3. Valid, et elad hirmus

Lahutus tähendab, et elu muutub. See võib tähendada elu väiksema sissetulekuga, vähem aega lastega või midagi muud. See ei pea aga olema halvim asi, mis sinuga juhtub. Tihtipeale on sinu hirmud palju jubedamad ja suuremad kui reaalsuses.

4. Lapsed on õnnetud, sest tajuvad sinu kurbust

Lapsed on väga vastuvõtlikud ja tähelepanelikud. Ei tohi ära unustada, kui palju ja kuidas me ise ümbritsevat nende vanusena nägime. Igal juhul teavad su lapsed, et sa pole õnnelik ja su elu pole lõbus. Selle asemel, et neile õnne pakkuda, valid sa selle, et lapsed kasvavad teie suhet pealt nähes õnnetuteks inimesteks.

5. Su lapsed käivad sinu jälgedes

Kui nad just ei ole ülimalt eneseteadlikud, kasvavad nad üles samu mustreid käies, mis sina ja su partner. Nad lepivad samasuguste situatsioonidega, neil pole kõrgemaid ootuseid. Nad lepiksid samasuguse abieluga nagu sinul praegu, kas päriselt soovid seda neile?

Küsi endalt nüüd uuesti, kas peaksite laste pärast kokku jääma. Loomulikult ei tähenda seda, et igal juhul on õige lahutada. Käärige käised üles ja tehke oma abielu nimel tööd! Kas see on lihtne? Ei, mitte mingil juhul. Lisaks pole ka garantiid, et sellest suhtest ka pärast raske töö tegemist asja saab, aga pingutamisega annad oma lastele head eeskuju.

Allikas: Your Tango