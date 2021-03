Inspireeriv! 100-aastane olümpiavõitja elas üle holokausti, teise maailmasõja ja nüüd pandeemia

1952. aastal tegi Keleti oma unistused teoks. 31-aastasena sai ta lõpuks olümpiamängudel osaleda. Neli aastat hiljem tõi Keleti Melbourne'i olümpiamängudelt koju neli kuldmedalit. Kokku teenis naine 10 olümpiamedalit, millest viis on kullad.

Tänavu jaanuaris tähistas naine oma sajandat juubelit ja see teeb temast vanima elusoleva olümpiavõitja. "Olen oma elus alati kõiges järjekindel olnud. Valmistusin selleks, et oleksin parimas vormis, kui mul ükskord peaks avanema võimalus lõpuks võistelda. Minu jaoks oli alati kõige tähtsam järgmine võistlus."

Paljude jaoks on viimane aasta olnud väga keeruline ja ootamatusi täis. Keleti jaoks on see aga lihtsalt järjekordne väljakutse. "Soovitan inimestel keskenduda sellele, mis neis parima välja toob. Lõpuks tuleb meil kõigil uus võimalus."