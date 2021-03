Laup krimpsus? KOLM looduslikku vahendit, millega otsmikukortse leevendada

Banaanid on näohoolduseks ideaalsed viljad, sest sisaldavad palju vitamaane ja looduslikke õlisid. Banaanimaski tegemine on ülimalt lihtne: võta 1/4 banaani ja tee see puruks. Kata oma nägu banaanipastaga 15-20 minutiks ning seejärel loputa nägu. Tunned, kuidas su otsaesine muutub siledamaks ja su ülejäänud nägu on mõnusalt niisutatud.