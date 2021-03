Kuigi peavalud on tülikad, on enamus neist kergemad (kuid mitte alati) ning neid annab ravida aspiriini või mõne muu valuvaigistiga. Tegelikkuses aitavad neid, kes kohe ravimite järgi sirutada ei soovi ka looduslikud vahendid.

Loodusterapeut Mai- Liis Kivistik rõhutab, et valu ei ole vaenlane, vaid see on märguanne, et midagi on kehas valesti. Siinkohal tuleks Kivistiku sõnul võtta aeg maha ja vaadata üle, mis seda valu põhjustab. Selle asemel, et kohe valuvaigistava tableti järgi haarata proovi taimset lähenemist.