Uurea – kuldne standard kuiva naha hoolduses

“Uurea ehk karbamiid on inimorganismis looduslikult esinev valkude ainevahetuse lõpp-produkt. Naha pindmistes kihtides on uurea üheks oluliseks NMF (Natural Moisturizing Factor ehk loomulik niisutusfaktor) komponendiks, aidates taastada ja säilitada naha niiskustasakaalu ning tugevdada seeläbi naha loomulikku kaitsevõimet. Erinevate tegurite mõjul (näiteks stress, vanus, mitmed keskkonnategurid, teatud haigused) langeb uurea sisaldus nahas ja nahk muutub kuivaks ning karedaks. Uureat sisaldavad tooted on nahahoolduses ja -ravis olnud kasutusel juba enam kui sajandi. Uureal on head vett siduvad omadused, lisaks on sellel teatud kontsentratsioonide juures ka keratolüütiline ehk kooriv toime. Tänu sellele on uureat sisaldavad tooted heaks abiliseks kuiva naha korral ning oluliseks toetava ravi komponendiks mitmete dermatooside puhul. Uureat sisaldavad tooted on üldjuhul hästi talutavad ka väga kuiva ja tundliku naha korral,” kommenteerib Kaisa Viljar, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-resident dermatoveneroloogia erialal.

Nahakuivus on üks levinumaid nahaprobleeme: rohkem kui 40% dermatoloogi külastustest on seotud just selle kaebusega. Nahakuivuse eest pole kaitstud ükski piirkond, kuid kõige sagedamini esineb seda kätel, labajalgadel ja säärtel – need kehaosad puutuvad rohkem kokku keskkonnateguritega, mis võivad seda probleemi süvendada, näiteks külm ilm. Kui kuiva naha eest ei kanta tõhusalt hoolt, võib nahakuivus süveneda ning halvendada kokkuvõttes naha üldist seisukorda.