Loos jagavad Eesti naised oma elu kõige halvemaid seksikogemusi. Mis siis küll nii valesti saab minna?

Vale auk ja ülbitsemine

“Olen üks nendest õnnetutest, kellele mees valesse auku lükkas. Ma ei olnud selleks üldse valmis! Meil oli täiesti tavaline seksuaalvahekord ja poosi vahetuse ajal tundsin kohutavat valu. Oleks ta siis vabandanud… Tema hakkas hoopis ennast õigustama, et see pidavat naistele meeldima ja mina võiksin olla vähem pinges, siis kogeksin ma sellist mõnu, et ise ka ei usu. Käskisin tal lahkuda. Ikka veel ei suuda uskuda, et keegi võis päriselt mõelda, et midagi sellist on normaalne teha…“ — Mari, 39