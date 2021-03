Lapsed voodis

Juba ühe inimesega voodi jagamine võib keeruline olla. Lisa sinna veel üks laps või lausa mitu, mis on tulemus? Lapsed voodis võivad unerütmi täielikult sassi ajada ja suhtesse pingeid tuua. Tihti on nii, et keegi peab toast lahkuma, et kõik voodisse ära mahuksid, samas teine pool jäetakse üksi lastega tegelema.

Lahendus: on aeg end kokku võtta ja lapsed tagasi oma tuppa, oma voodisse toimetada.