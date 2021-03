Mehed, homme on naistepäev! See eriliselt lihtne hommikusöök garanteerib kauni päeva

Personaaltreeneril Rauno Rikbergil on varuks maitsev miniomlettide retsept, mis on nii lihtne, et iga mees saab sellega hakkama. Omletid rõõmustavad naist eriti, sest need ei pane figuuri pärast muretsema, kuid samal ajal viivad maitseelamustes ka Vahemere maade reisile.