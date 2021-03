Inspireeriv! Anna Levandi avaldab oma abielu kestvuse saladuse

Anna kirjeldab, kuidas on hakanud ühtäkki märkama pargipingil istuvaid üksikuid naisi, kes tühja pilguga enda ette vahivad. “Nad on üksi, mahajäetud, lapsed on suureks kasvanud, oma elu leidnud… Varem ma ei märganud neid, aga nüüd näen niisamuti, nagu kunagi nägin rasedaid naisi. Kuid varem ma ei teadnud ka seda, et naine võib olla oma elus ise kurja juur. Sest just selliste mõtetega me oma rõõmu mürgitamegi.”