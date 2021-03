KOGEMUS | Mõtlesin, kas mugavam oleks rongi alla jääda või uppuda ehk kuidas ma viimse piirini läbi põlesin

Mulle on alati väga meeldinud tööd teha, ma olen oma töös väga hea ja just nende kahe kombinatsioon on aidanud mul üsna edukas olla. Numbrid on olnud head, rekordid purunenud. Aga sellest pole kunagi piisanud. Ei ülemustele ega mulle endale. Iseennast olin ma ise suutnud motiveerida üha rohkem pingutama, aga minu allakäik hakkas sellest hetkest, kui mu enesemotivatsiooni võime lihtsalt kadus (sest mitte keegi ei jõua lõputult) ja ma ei saanud ülemuselt ega töökaaslastelt abi.

Murdehetk oli ühel kaunil aprillikuu päeval, kui ma istusin kontoris arvuti taga ja mõtlesin, et kas mugavam oleks rongi alla jääda või uppuda. Üks või teine, sest auto alla jääda oleks rõve ja vabalt võib ellu jääda, kuskilt alla hüpata nagu eriti ei ole, mingeid tablette mul pole ja ei tea, kust neid saaks... Pidasin pikalt endaga aru ja otsustasin, et ilmselt ikka rong. Uppuda tundus ka päris rõve ikka. Ja ma polnud kindel, kas ma suudaks seda teha.