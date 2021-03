Isegi, kui sinul ja su partneril on muidu väga hea sekselu, võib netiseksiga alustamine esialgu imelik olla. Alusta riivatult rääkimisega, võid edasi liikuda striptiisi juurde. Lisa elevust ja puuduta end aeglaselt. Näita kehaosi, mida tead, et su partner näha ihkab. Pooside osas sobib kõik, vali see, mis sulle kõige paremini sobib.