Mehed, olete kursis? Sellised omadused teie juures ärritavad naisi kohe eriti palju

Ebameeldivad lõhnad, higihais

See ei ole nüüd küll mingi vabandus, et ei jõudnud duši all käia või sai deodorant just otsa. Hambaid pole ka tükk aega pesnud.... Ei, kallid mehed, tänapäeva naistele ei lähe peale ürgsete meeste lõhnad. Eriti, kui sa pead töötama sellise isendiga kontoris. Samuti mõjub eemaletõukavalt halb hingeõhk.

Peeretav, röhitsev ja nina nokkiv mees

No mis seal siis ikka nii imelikku on, eks ole ju? Täiesti normaalne asi. Sai liiga palju söödud ja õlut joodud! Anname andeks sellele vaesele mehele, kes ei suuda end tagasi hoida. Ainult, et mõnikord kordub selline asi päevast päeva ja seda võetakse üha normaalsemalt, nagu oleks see kõige tavalisem asi.

Mees, kes peab end seksijumalaks

Mees, kes räägib ja käitub nagu oleks tema kõige parem ja nagu teaks ta kõike. Räägib ka oma endistest naistest, kes kõik olid temaga väga rahul. Ja kelle kõik laused algavad sõnadega: Ma tean küll, et sulle meeldib see!

Purjus mees

Mehed ei näe kõrvalt, millised nad tegelikult on purjus peaga. Naiste kohta kehtib see ka. Aga pole hullemat vaatepilti kui mees, kes arvab, et ta võib kõike teha ja on kõige seksikam, peale seda, kui ta on pudeli üksi ära joonud. Ja milline naine tahab sellise mehe kõrval pärast magada?

Ülbe ja ennasttäis mees

Ta räägib halvasti ettekandjaga. Käitub inimestega üleolevalt. Ütleb su emale otse, et talle ei maitse tema tehtud kartulisalat. Ühesõnaga teeb sulle häbi.

Mees, kes ei oska kuulata

Sellisele mehele sa võid mitu korda korrata asju, ta ei taha või ei ole võimeline sind kuulama. Ta teeb, nagu kuulaks, aga tema pilgust on näha, et ta juba oma mõtetega on kusagil mujal...

Mees, kellel puudub huumorimeel

Pikemas perspektiivis on see kurnav ja väsitav. Ja igav. Kõik tahaksid natuke rõõmu oma ellu.

Mees, kes räägib ainult oma tööst



Ta on ärimees nagu tema sõbrad. Ta elab raha nimel. Õhtusöögid tema sõpradega on nagu kaubalaadad, kus on vaja sõnaraamatut, et aimu saada, millest jutt käib.