KUULA SAADET „Elustiil” | Energeetiline tervendaja Toomas Piik: muudan inimeste teadvust

„Meie hing omab füüsilist keha ja kõik meie mõtted loovad meie füüsilise keha olemise. Mis tähendab seda, et kui jääme haigeks, siis meie mõttemaailmas on toimunud mingi asi, mis on viinud ideaalse olukorra nihkesse,” ütleb Toomas, kes tegelebki selle ideaalse olukorra taasloomisega. „Kui ma vaatan inimest, siis vaatangi selle nurga alt, et kuidas ta saab olla ideaalses olukorras – õnnelik, rahulolev ja terve. See on selline kolmainsus, millega ma tegelen. See on meie põhikood. Kui meis neid tundmusi ei ole, siis meie füüsiline keha hakkab valude või haigustega märku andma.”

Kuigi Toomas tegeleb alternatiivse tervendamisega, pole ta sugugi lääne meditsiini vastane. „Kui me räägime erakorralisest meditsiinist, siis lääne meditsiin on minu meelest ülikõrgel tasemel. Kui inimene on näiteks autoga ennast praktiliselt sodiks sõitnud, siis nad lapivad ta kokku ja inimene jääb ellu.” Tablette kirjutatakse aga Toomase arvates liialt sagedasti välja. „Kolmkümmend aastat tagasi tegeleti rohkem inimesega, prooviti rohkem teada saada, mis tal päriselt viga võiks olla. Muidugi on ka väga eeskujulikke arste, kes tegelevad inimese probleemist arusaamisega ja ravimisega, mitte tablettidega probleemi mahasurumisega.”

Toomase sõnul on oluline mõista, et tervendamise maailm pole vaid ühesuunaline. „Suundi on palju. Mina näiteks tegelen energeetilise tervendamisega ja see on üks paljudest suundadest.” Energia tähendab ka sagedust. „Kui sagedus on madal, siis on ka elujõud madal. Kui saame aga sagedust tõsta, siis inimene jõuab ka õnneliku olemise juurde ja sellega paraneb tervis,” ütleb Toomas.

Milliseid meetodeid Toomas oma töös kasutab ja kuidas need on klientide peal mõjunud, kuula juba podcast’ist: