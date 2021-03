Kas teie suhtes on see olemas? Just see ÜKS asi paarisuhtes on sama oluline nagu ausus ja armastus

Heike Pettinen, raamatu “Tänulikkus. Sinu õnne võti” autor , kirjeldab, et terve ja õnnelik suhe on see, kus mõlemad suhte osapooled saavad olla nemad ise.

Õnnelikus suhtes saavad olla kaks inimest, kes väärtustavad iseennast ja oskavad kuulata partnerit ilma hinnanguid andmata.

Tugeva suhte vundamendiks on austus ja armastus, eelkõige iseenda vastu

Suhte alusvundamendiks peab ausust ja armastust. Kõige olulisemaks tugeva suhte vundamendiks peab ta eelkõige iseenese armastamisoskust ning julgust oma soove ja tõekspidamisi vabalt väljendada. Kasuks tuleb ka oskus kuulata oma partnerit. “See kõlab ehk liialt “magusalt”, kuid see on just see, mille alusel saab luua tugevaid ja kestvaid suhteid. Tugev suhe saab tekkida siis, kui ei anta teineteisele hinnanguid, arvestatakse ja austatakse teise inimesega,” kinnitab ta.

Oluline on omada suhtes ka oma aega. Me kõik vajame oma aega, et tegeleda iseenda ja oma lemmiktegevustega. Kui kaks inimest kokku saavad, juhtub tihti see, et klammerdutakse. Ollakse nõus loobuma enda jaoks olulistest asjadest selle nimel, et partnerit rõõmustada,” räägib Pettinen, et selline suhtemudel toob kaasa tavaliselt palju pingeid suhetes. Mingil hetkel sa ei ole enam nõus loobuma sulle meelepärastest tegevustest ja see tekitab segadust sinu partneris.

Lapsed on perekonna peegel