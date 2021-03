Keskendumisraskused ja mäluprobleemid kimbutavad järjest tihedamini? Need toiduained aitavad mälu tugevdada

Šokolaad

Šokolaad on suurepärane vahend selleks, et hoida mälu tervena ja tugevana ning seda tänu B-grupi vitamiinidele, polüfenoolidele ja teobromiinile, mis stimuleerivad närvisüsteemi.

Munad

Munad aitavad mälu korras hoida. Munad sisaldavad koliini, ühtt B-grupi vitamiini, mida on vaja atsetüülkoliini tootmiseks, tegemist on neurotransmitteriga, mida seostatakse mäluga ning mida aju ise ei saa toota.

Rasvane kala

Lõhe, makrell, sardiinid, heeringas… Rasvane kala on tervisele väga kasulik ja samuti aitab mälu korras hoida, sest kalas leidub palju oomega-3 rasvhappeid, mida on vaja neuronite normaalseks funktsioneerimiseks. Soovitatav on süüa rasvast kala umbes 2-3 korda nädalas.

Pähklid

E-vitamiin ennetab kognitiivse võimekuse ehk tunnetuse alanemist eakate inimeste juures. E-vitamiini leidub pähklites. Piisab ka väikesest peotäiest igal hommikul, et hoida oma tervist.

Kohv

Mõõdukal tarbimisel on kohvi joomine tervisele kasulik. Ajakirjas Nature Neurosciences avaldatud artiklis kirjutasid teadlased, et kofeiin suudab stimuleerida mälu terve päeva jooksul, eriti just nägemismälu.

Marjad

Maasikad, vaarikad, mustikad, mustsõstrad… kõik need marjad on ajule kasulikud. Nad sisaldavad rohkesti antioksüdante.

Tärkliserikkad toidud

Tärkliserikkad toiduained on ajule vajalikud. Nad tagavad närvirakkude normaalseks funktsioneerimiseks vajalikke süsivesikuid. Soovitatav on tarbida tärkliserikkaid toite iga toidukorra juurde. Võiks proovida näiteks kuivatatud herneid, läätsi, ube.

Vesi

Me unustame tihti, et aju koosneb suures osas veest. Selleks, et aju saaks normaalselt toimida, on vaja palju vett juua. Igal hommikul peale ärkamist klaasi vee joomine võib olla hea harjumus, sest öö jooksul kaotab organism vedelikku. Ja päeva jooksul ei maksa unustada, et täiskasvanud inimesel on soovitatav juua vähemalt 1,4 liitrit vett päevas.