Et unistus pikkadest juustest ei jääks pelgalt unistuseks: vead, mis takistavad juuste normaalset kasvu

Arvatakse, et keskmiselt kasvavad juuksed ühe sentimeetri võrra kuus. Selleks, et juuste kasvu kiirendada, tuleb hoolt kanda peanaha eest, vältida fööni ja juuksesirgendaja kasutamist. Samuti on soovitatav kasutada looduslikest kiududest harjastega juukseharja. Samuti võid sa proovida teha juukseid toitvaid, ravivaid ja kasvu ergutavaid maske ning mähiseid eeterlike õlidega. Kindlasti väldi neid juuksehooldusvahendeid, mis sisaldavad silikooni ja parabeeni, mis ummistavad juuksepoore. Samuti on hea aeg-ajalt masseerida peanahka, ka see aitab ergutada juuste kasvu.