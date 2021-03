Kirjanik Tammy Letherer suhestub selle teemaga hästi. Pärast 12 abieluaastat oma abikaasaga ja kolme last, tunnistas ta mees, et on kümme aastat järjest teda petnud. Nüüd olevat mees kohanud naist, kellega soovib end jäädavalt siduda. Mehe sooviks oli see, et lahutus ja muud asjad saaksid korda aetud nii kiiresti kui võimalik. Lethereri maailm varises kokku ja ta pidi selle uuesti oma murtud südamega ja ihuüksinda taas üles ehitama. Letherer jagas oma kogemust raamatus, kus kirjutas, kuidas ta petmisega ja lahutusega rahu sõlmis.

Kuidas pandeemia lahutusprotsessile mõjub, kuidas sellise valusa kogemusega antud ajal hakkama saada ja miks just jaanuarikuus kõige rohkem lahutatakse, räägib Tammy Letherer.