Eestlannad pihitoolis | Sel hetkel ma teadsin, et suhe on läbi ja pean mehe maha jätma

"Mäletan väga hästi päeva, mil otsustasin lõpetada oma senise elu pikima, ehk 12 aastat kestnud suhte. Me olime koos ja meil oli väga tore, kuid tunne, et midagi on puudu oli juba ammu. Täna ma julgen öelda, et isegi viis aastat juba enne, kui otsuse tegin. Olin toona 31. Seega, oli temaga veetnud kogu oma nooruse.

Mingil hetkel lõppes meie voodielu üldse ära. Ma lihtsalt ei tahtnud enam. Mitte temaga, aga toona ma ei lubanud seda endale tunnistada. Pigem mõtlesin, et järjekordne hormonaalne probleem ja küll see varsti üle läheb, aga ei läinud. Seejärel hakkasin sõbrannadega väljas käima, ilmselt juba alateadlikult uut kaaslast otsimas, aga ega ma seda endale ei tunnistanud..."