Muusik Daniel Levi Viinalass meeste ja naiste erinevustest: pärast pikka mõtlemist tavaliselt valib ta oma Top 3 välja ja siis hakkab see otsast peale...

Kui ettekandja jõuab seitsmendat korda tagasi meie laua juurde, siis pean mina kindlasti esimesena tellima, et ta saaks aega juurde. Ma absoluutselt mõistan teda - ta arvestab nii paljude faktoritega - maitse, toitainete mitmekesisus, tervislikkus, kui kõhtutäitev see on, mis on hind jne.

Ma usun, et need on samad omadused, mida hindan üldse inimeste juures, aga empaatiavõime on olulisel kohal. See kui hästi inimene suudab panna ennast kellegi teise olukorda on mu meelest üks kõige hinnalisemaid omadusi, mida vähesed hästi valdavad. Minu naine, Eleri on üks nendest (jah, ma proovin natuke pugeda talle selle eelmise vastuse ees - naerab toim.). Oskus mitte muretseda asjade pärast, mida ei saa kontrollida on ka super omadus. See annab vabaduse ja naudingu elule, mida on ilus vaadata. Selliste inimestega tahaks ennastki ümbritseda!