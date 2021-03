"Ning siis silitas ta mehe nüüdseks juba kõvemaks tõmbuvat püksipiirkonda."

„Tahaks loota.” Jacob naeratas nurgapoe leti taga seisvale karu meenutavale mehele. Mehe silmis helkis säde ja põsearmi tõttu meenutas ta James Bondi filmi karakterit, nii et Jacob pidas teda kaunis seksikaks. Kuuldes pubiomaniku tuttavat häält, ronis Kuum oma korvist välja ja hüppas Jacobi disainerpükstes säärte vastu.

„Danny, jah? Mina olen Jacob. Rosa sõber, mäe otsas asuva Lobster Poti nime kandva pubi omanik. Rosa helistas mulle just äsja Exeteri haiglast ning ma mõtlesin läbi astuda, tere öelda ja vaadata, kuidas teil siin läheb. Sinust oli väga kena oma abi pakkuda.”

„Võttes arvesse, et sinu sõber Rosa päästis mu poja elu, pole ükski abi liiast. Minu ema nimi on Tina. Sa võib-olla kohtusid temaga, kui ta mu pojaga siin oli?” Danny naeratas, paljastades kuldkrooniga purihamba. „Ema ja Alfie tulevad ka ilu­tulestikku vaatama. Ma tean, et nad tahaksid Rosaga kohtuda – juhul muidugi, kui ta selleks ajaks tagasi on.”