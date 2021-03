KOLM RETSEPTI | Kodused hõrgutised värskest lihast, mis maitsevad kui restorani tippkoka road

Minutipihvid seakaelakarbonaadist on kiire ja mugav lahendus, kuidas õhtu- või ka lõunasöögi mure lahendada. Magushapukas balsamico-kreemiga kaste sobib sellise mahlase pihviga imehästi. Juurde paku aga värvikirevat sooja salatit, mis valmib rooskapsast, bataadist ja kuivatatud jõhvikatest.

Vajadusel puhasta pann, lisa täiendavalt võid ja pruunista siis pannil veiseliha. Sega väike kogus külma puljongit jahuga. Kalla lihale peale ülejäänud puljong, lase keema tõusta, alanda siis kuumust ja hauta vaiksel kuumusel 15-20 minutit. Kalla juurde puljongiga segatud jahu, sega läbi ja lisa pannile ka sibula-seenesegu. Lase keema tõusta, lisa koor ja keeda ca 5 minutit või kuni liha on parajalt pehme. Maitsesta soola ja pipraga.

Veiselihast koorene seentega stronagov on maitsev kaste, mida sobib süüa loomulikult ka kartulitega, aga väga maitsev jääb see pastaga serveerides. Miks mitte vahelduseks rõõmustada peret mõnusa pastaroaga, mille valmistamine on tänu eelnevalt tükeldatud Maks ja Mooritsa veisestroganovile eriti lihtne.

Alusta salati valmistamisest. Selleks tõsta tükeldatud bataat ahjuplaadile. Piserda soola, pipra, oliiviõli ning lusikatäie meega. Sega käte vahel läbi ja tõsta 200 kraadini kuumutatud ahju. Rösti 15-20 minutit, kuni bataat on pehme ja kergelt kuldne. Rooskapsaste valmistamiseks kuumuta kastrulis soolaga maitsestatud vesi ja keeda rooskapsaid mõni minut. Kurna sõelal ja loputa külma vee all. Kuumuta pannil keskmisel kuumusel võid ja prae rooskapsaid, lõikepind allpool seni, kuni need on kuldsed. Maitsesta soola ja pipraga. Salatikastmeks sega väikeses kausis oliiviõli, mesi ja veidike sidrunimahla. Säti salatitaldrikule bataat, rooskapsas ja kuivatatud jõhvikad. Kalla peale kaste ja sega läbi.

Balsamico kastme valmistamiseks tõsta kastrulisse balsamico kreem, mesi, puljong ja sinep. Lase keema tõusta ja keeda vaiksel kuumusel pidevalt segades mõni minut, kuni kaste pakseneb. Maitsesta soola ja pipraga ning tõsta kõrvale.

Liha valmistamiseks tõsta liha enne valmistamist umbes tund aega varem toatemperatuurile. Patsuta liha majapidamispaberiga kuivemaks ja maitsesta soola-pipraga. Kuumuta pann koos õliga korralikult kuumaks ja prae siis liha mõlemalt poolt kuldpruuniks. Pintselda liha balsamico kastmega ja tõsta siis eelkuumutatud ahju 200 kraadi juurde umbkaudu 5 minutiks. Tõsta ahjust välja ja kalla peale ülejäänud kaste või serveeri kaste liha kõrvale. Võid lihale veel granaatõunaseemneid peale puistata.

Ungari mõjutustega sealiha ja köögiviljadega guljašš

Guljašš on ühest küljest hästi tuntud liharoog, kuid tegelikult viivad tema jäljed hoopis Ungarisse ning pisut teistmoodi toidu juurde, kui meil tavapäraselt harjunud ollakse. Guljašš on seal pigem paksu supina serveeritav vürtsikas ja väga maitsev roog, kuhu kindlasti ka paprikat lisatud. Tummises leemes haudunud liha ja köögiviljad moodustavad kokku väga mõnusa koosluse ja nagu hautistele omane, maitseb see eriti hästi veel järgmisel päeval.

Kogus: 4-le

400 g Maks ja Mooritsa sealihaguljašši

100 g suitsupeekonit, hakituna

2 sibulat, hakituna

2-3 tl jahvatatud paprika pulbrit (võimalusel kasuta suitsutatud paprikat)

1 sl jahu

100 g tomatipastat

1-2 loorberilehte

1 l puljongit

2 porgandit, tükeldatuna

1 suurem või 2 keskmist paprikat, tükeldatuna

3-4 kartulit, tükeldatuna

Soola ja pipart

Veidi suhkrut

Kuumuta pannil peekonit, kuni rasv hakkab välja sulama. Lisa pannile sibul ja prae selles rasvas mõned minutid, kuni sibul on klaasjas. Lisa pannile sealihakuubikud ja pruunista igast küljest. Järgmisena lisa pannile paprikapulber, jahu ja tomatipasta. Kuumuta segades läbi ning lisa siis loorber ning kalla peale puljong. Lase keema tõusta, alanda kuumust ja hauta kaane all vaiksel kuumusel 15-20 minutit. Lisa siis tükeldatud porgand ning paprika, keeda viis minutit ning lisa siis kartul. Keeda, kuni kartul on pehme. Maitsesta soola, pipra ja tibakese suhkruga. Serveerides puista peale peterselli ja juurde võid pakkuda hapukoort.