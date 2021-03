Kevadine pööripäev 20. märtsil toob mõtetesse ja tunnetesse uue ning värskema hingamise. Seda päeva võiks tähistada pikema viibimisega looduses – saabunud kevade tajumine toob õnnetunde, mis jääb saatma tükiks ajaks.

Algab loovate ideede nädal ja mida rohkem kevade poole, seda suurem on erinevate tähemärkide seksuaalsus. Mõnel tähemärgil on aga just rahaasjadega kitsam ja keerulisem...