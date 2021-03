Vaktsineerimisest kasvatuspõhimõteteni | 20 olulist küsimust, mida peaksid enne laste saamist oma partnerilt küsima

Suhteeksperdid on kokku pannud listi 25 küsimusest, mida võiksid oma partnerilt enne laste saamist küsida. Nende küsimustega vestluse läbiviimine pole ainuüksi kasulik, et hilisemaid konflikte vältida, vaid aitab teil teineteist veel paremini tundma õppida.

1. "Miks sa lapsi soovid?"

Sellised sügavamõttelised küsimused aitavad sul oma partnerit paremini tundma õppida ja arutledes saad teada, kas teil on laste saamiseks sama motivatsioon.

2. "Kui palju vaba aega sul nädalas on, et keskenduda meile kahele kui paarile ja kui palju vaba aega sul nädalas on, et keskenduda meie tervele perele koos lastega?"

Kui su partner ei tea, kui palju tal praegu aega on, ei tea ta seda ka siis, kui teil lapsed on. Selle küsimuse küsimine aitab aru saada, kas te näete ajaplaneerimist sama nurga alt.