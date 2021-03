Grimmikunstnik Egle Beek - naine, kes läks oma töö tõttu sõna otseses mõttes metsa

“Kõige enam tunnen ma uhkust mängufilmide "Talve" ja "Soo" üle. Näha oma tööd kinos, suurel ekraanil on päris uhke tunne! Samuti olen õnnelik, et olen saanud meikida Erika Salumäed, sest kui olin väike tüdruk, unistasin sportlaseks saamisest ning elasin olümpiamängude ajal Erikale väga kaasa. Tema kuidagi motiveeris mind tahtma rohkemat. Paraku jäi mu sportlaskarjäär lühikeseks, sest kasvades tulid uued huvid. Muide, alati valmistab mulle suurt rõõmu ka Ivo Linnale ja Harry Kõrvitsale grimmi teha!” lisab Egle.

Samuti on Egle saanud mitmetes muusikavideotes võimaluse esinejatele grimmi teha, näiteks bändi Ewert and the 2 Dragons laulule "Good men down" sai Egle teha grimmi koos grimeerija Maarja Sillaga. Egle on grimeerijana töötanud ka erinevate reklaamide võtetel ja ka telesaadetes nagu näiteks “Mõistlik või mõttetu", "Maa, armastan Sind" ja " Rakett 69". Kõiki teleseriaale, muusikavideosid, reklaame ja telesaateid, kus Egle on grimeerijana kaasa löönud on aastatega kogunenud väga palju ning neid võibki üles loetlema jääda. Egle on teinud grimmikunstnikuna tööd ka Stockholmis ning Londonis.

Egle Beek omab grimmikunstniku ametialal korralikku kogemustepagasit ning on näitlejatele grimmi teinud juba üle kümne aasta. Oma karjääri jooksul on Egle käe alt läbi käinud rohkem kui 20 tudengifilmi näitlejad ning tema maalitud näitlejate nägusid näha erinevates teleseriaalides nagu näiteks “Papad ja Mammad”, “Naabriplika”ning “Lahutus Eesti moodi”.

Egle on pingelise teletöö stressi maandamiseks leidnud enda jaoks ka kõrvalameti, milleks on metsateraapia giid. Uurisime Eglelt, kui kaua ja missugustes filmides me Egle tehtud grimmi näeme ning kuidas täiesti teisest puust karjäärisuund, metsateraapia giidiks olemine, tema ellu tasakaalu toob.

Eglel avanes pärast Stockholmis lõpetatud Make Up Institute grimmikooli võimalus teha praktikat suurel Rootsi filmil, mille kogemus oli noorele alustavale grimmikunstnikule uus ja elevust tekitav. “Iga suurem projekt jääb tegelikult meelde. Teen alati oma tööd südamega ja kõigil töödel on minu jaoks eriline koht. Kogemuse mõttes oli väga äge tööd teha Rootsi mängufilmis “Tyskungen”, kus minu ametiks oli olla meigikunstnike assistent.

Rootsis on kõike kordades rohkem kui meil siin. Vangla ja sadama stseene filmiti Eestis ja kuna ma olin just grimmikooli lõpetanud, siis oli see minu jaoks kõik täiesti wow-efekti tekitav. Võtteplatsil oli palju inimesi - assistentidel olid assitendid jne. Kohe, kui mõni filmistseen lõppes, hüppasid välja kuskilt mingid inimesed, kes tegid rekvisiitidest platsi puhtaks ja juba oli järgmine võttepaik valmis. Kõik teadsid täpselt, mida nad tegema peavad, kus olema, kus istuma ja kus astuma,” seletab Egle.

Naise sõnul on Eesti ja Rootsi filme omavahel võrrelda on keeruline, sest kõike on kordades rohkem. “Eks see käib siin Eestis ka samamoodi. Pidades silmas neid filme, kus ise olen grimmi teinud, siis tehniline tiim minu kogemuse põhjal koosneb umbes 15 inimesest. Rootsis oli aga näiteks ainuüksi kaamera-ja valgusmeeskonnas 26 inimest,” räägib grimmikunstnik.

Grimmikunstniku töö kõrvalt metsa

Lisaks grimmikunstniku ametile on Eglet alati paelunud loodus ja vaimne tervis ning sealt algas ka teine põnev karjäär - metsateraapia giid.

Egle on praeguseks ainus Eestis sertifitseeritud metsateraapia giid ning produtseerinud koos ERR-iga saatesarja “Selge pilt”, mis võtab luubi alla Eestis enim levinud vaimse tervise väljakutsed.

Metsateraapia eesmärgiks on suurendada füsioloogilist lõdvestumist. Sealjuures toimib ta ennetava ravina, sest parandab keha loomulikku vastupanuvõimet haigustele. “See on väga põnev töö! Kuna teletöö on parajalt pingeline ning väljakutseid pakkuv, siis soovisin midagi, mis mind maandab.

Loodus on mulle alati meeldinud, seega haarasin härjal sarvist, läksin esiteks õppima Luua Metsanduskooli matkajuhiks ning siis Uus-Meremaale metsateraapia giidiks. Mulle on väga oluline olla vaimselt tasakaalus ja see töö just nimelt seda annabki - vaimset tasakaalu. Öeldakse, et siis on inimene teinud õiged valikud, kui kodus olles soovitakse tööle minna ja tööl olles, koju. Mul on siis nii, et teletööd tehes soovin metsatööd teha ja metsatööl olles igatsen teletööd. Armastan mõlemaid võrdselt,” räägib Egle.